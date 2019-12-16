​Полицейская машина обстреляна в Ереване

В Ереване обстреляли полицейскую машину, cообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Один из армянских информационных сайтов сообщал 15-го декабря, что из пистолета "Макаров" была обстреляна полицейская машина.

"Автомобиль, находящийся на балансе полка патрульно-постовой службы управления полиции по Еревану, был припаркован во дворе одного из домов столичного квартала Назарбекян. В салоне автомобиля сотрудников полиции не было", - отмечается на сайте ведомства в Facebook.

Прибывшая на место инцидента оперативная группа выяснила, что по патрульной машине стреляли не из боевого, а из пневматического пистолета.

Сотрудники полиции оперативно выяснили личность стрелявшего. Благодаря проведенным разъяснительным работам спустя несколько часов после случившегося в отделение явился 26-летний житель квартала Назарбекян и предъявил пневматический пистолет.