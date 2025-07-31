Полицейскую гвардию Армении обеспечат БТР для антитеррористических операций

Полицейская гвардия Армении будет оснащена спецтехникой для проведения антитеррористических операций - бронетранспортерами БТР-80 и разведывательно-дозорной машиной БРДМ-2.

Полицейская гвардия Армении будет оснащена спецтехникой для проведения антитеррористических операций - бронетранспортерами БТР-80 и разведывательно-дозорной машиной БРДМ-2.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

Техника также будет задействована для военных действий на территориях, где может быть объявлено военное положение.

Решение вступит в силу 1 ноября 2025 года.

Отметим, что с 2024 года в Армении полицейская гвардия заменила внутренние войска.