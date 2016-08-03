​Полицейский в Дагестане случайно застрелил местного жителя

Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Полицейский в Дагестане случайно выстрелил в местного жителя, попытавшегося отнять у него оружие во время проверки на КПП, пострадавший скончался.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

Инцидент произошёл во вторник на контрольно-пропускном пункте в Хивском районе Дагестана.

"Сотрудник полиции остановил автомобиль, в котором находились местные жители. В ходе проверки документов они начали проявлять агрессию и попытались завладеть оружием полицейского. В ходе потасовки сотрудник случайно произвел выстрел в гражданского", — сказал собеседник агентства.

От полученных ранений пострадавший скончался в больнице. По данному факту будет проведена служебная проверка, добавил собеседник агентства.