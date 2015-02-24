​Полицейский и двое боевиков убиты в перестрелке в Дагестане

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Дагестане совершено нападение на пост полиции, один полицейский погиб, двое нападавших убиты.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Вооруженный инцидент произошел в 1:30 у селения Суливкент Хасавюртовского района.

Из остановленной для досмотра машины вышли трое вооруженных мужчин и открыли огонь по полицейским. В перестрелке один страж порядка погиб, один ранен. Двое нападавших убиты, третьему удалось скрыться, сообщил представитель пресс-службы МВД.