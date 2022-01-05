Полицейские в Актобе отказались задерживать протестующих

Полицейские в казахстанском Актобе, административном центре на западе Казахстана, отказались задерживать протестующих.

Полицейские в казахстанском Актобе, административном центре на западе Казахстана, отказались задерживать протестующих.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Orda.kz в Telegram-канале.

"Полицейские в Актобе заявили, что они с народом, не будут поднимать руку на народ", - говорится в статье.

По информации издания, у акимата в Актобе находятся 1 000 протестующих, они требуют, чтобы к ним вышел аким области.

На фоне протестов в Актобе администрация города сообщила в Instagram, что выполнила требования митингующих: была снижена до 50 тенге (около 8 рублей) цена на сжиженный газ и освобождены задержанные в ходе протестных акций.

На фоне протестов введен режим ЧП в Алма-Атинской и Мангистауской области и городе Алматы.