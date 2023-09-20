Полицейские разблокировали здание посольства РФ в Ереване

Полицейские в ночь на среду разблокировали здание посольства РФ в Ереване и задержали несколько протестующих.

Полицейские в ночь на среду разблокировали здание посольства РФ в Ереване и задержали несколько протестующих.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Точное число задержанных не приводится.

Полицейские сначала дали время протестующим, а потом, когда они отказались разблокировать здание, начали их задерживать.

Отметим, что по данным Минздрава Армении, в ходе антиправительственных протестов пострадали более 30 человек.

Вчера вечером посольство России в Ереване было полностью заблокировано протестующими, в с вязи с чем диппредставительство направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер.