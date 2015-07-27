​Полицейские посты в Эрзуруме и Ване подверглись нападениям боевиков

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Курдские боевики совершили вооруженное нападение на посты полиции в городах Эрзурум и Ван на востоке Турции, ранив одного полицейского, сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

Вооруженная группа курдских боевиков открыла огонь по полицейским, которые находились на посту у здания департамента полиции провинции Эрзурум. Полицейские открыли ответный огонь. Жертв и раненых нет, полиция начала поиск нападавших.

Аналогичное нападение на пост полиции произошло в городе Ван. Ранен один из полицейских, он доставлен в больницу. Нападавшим также удалось скрыться, идет операция по их поиску.