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    ​Полицейские посты в Эрзуруме и Ване подверглись нападениям боевиков

    Вооруженная группа курдских боевиков открыла огонь по полицейским

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Курдские боевики совершили вооруженное нападение на посты полиции в городах Эрзурум и Ван на востоке Турции, ранив одного полицейского, сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

    Вооруженная группа курдских боевиков открыла огонь по полицейским, которые находились на посту у здания департамента полиции провинции Эрзурум. Полицейские открыли ответный огонь. Жертв и раненых нет, полиция начала поиск нападавших.

    Аналогичное нападение на пост полиции произошло в городе Ван. Ранен один из полицейских, он доставлен в больницу. Нападавшим также удалось скрыться, идет операция по их поиску.

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