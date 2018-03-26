Полицейские нашли живыми пять человек из пропавших без вести при пожаре в Кемерово

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Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Полиция нашла несколько человек, которые считались пропавшими без вести во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми 5 из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии", — говорится в сообщении ГУ МВД России по региону.

По последним данным, число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 53.