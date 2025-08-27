О нас

СК РФ возбудил дело в отношении иностранца, напавшего на полицейских в Москве

В регионе
27 августа 2025 г. 12:00
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина за нападение на сотрудников полиции.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении. При этом не уточняется гражданином какой страны является правонарушитель.

Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, пожизненное лишение свободы или смертную казнь.

Инцидент произошел на Щелковском шоссе. По данным следствия, мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в автомобили МВД и Государственного бюджетного управления "Жилищник".

После этого напал с ножом на полицейских, которые прибыли на место происшествия.

11.21

На севере Москвы задержан мужчина, который напал на правоохранителей с ножом.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, мотив нападения - ненависть к полиции.

