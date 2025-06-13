О нас

Полеты в аэропорту Тегерана приостановлены до утра субботы

Полеты в аэропорту Тегерана приостановлены до утра субботы В Международном аэропорту Мехрабад Тегерана приостановлены полеты.
В регионе
13 июня 2025 г. 15:44
Полеты в аэропорту Тегерана приостановлены до утра субботы

В Международном аэропорту Мехрабад Тегерана приостановлены полеты.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщает Управление по связям с общественностью аэропорта.

Отмечается, что режим приостановки полетов в аэропорту продлен до 14 июня до 01:30.

В ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию Rising Lion против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней. В свою очередь, в Генштабе Ирана заявили, что не будут делать ограничений при нанесении ответных ударов по Израилю.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Flights at Tehran airport suspended until Saturday morning
Версия на азербайджанском языке Mehrabad hava limanında uçuşlar şənbə günü səhər saatlarına qədər dayandırılıb

Самое читаемое

В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi