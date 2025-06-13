Полеты в аэропорту Тегерана приостановлены до утра субботы

В Международном аэропорту Мехрабад Тегерана приостановлены полеты.

В Международном аэропорту Мехрабад Тегерана приостановлены полеты.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщает Управление по связям с общественностью аэропорта.

Отмечается, что режим приостановки полетов в аэропорту продлен до 14 июня до 01:30.

В ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию Rising Lion против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней. В свою очередь, в Генштабе Ирана заявили, что не будут делать ограничений при нанесении ответных ударов по Израилю.