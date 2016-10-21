Полат Алемдар дал показания в Стамбуле

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Прославившийся в Турции после популярного сериала "Kurtlar Vadisi" актер Неджати Шашмаз дал показания в Стамбульском суде.

Как заявляет Report, в результате обращения, сделанного для получения права на патент марки "Kurtlar Vadisi Darbe" в сериале "Pana Film", исполнитель главной роли Полат Алемдар привлечен к следствию.

Причина начала расследований связана с обращением, сделанным для указанной марки за два месяца до попытки безуспешного госпереворота FETÖ в Турции 15 июля.

Отметим, что Институт патента Турции заявил о своих подозрениях касательно указанной темы с учетом того, что обращение для марки было сделано до попытки госпереворота и обратился в прокуратуру.