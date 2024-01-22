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Полад Бюльбюлоглу обсудил с новоназначенным послом Канады в РФ ситуацию в регионе

Полад Бюльбюлоглу обсудил с новоназначенным послом Канады в РФ ситуацию в регионе Новоназначенный Посол Канады в России госпожа Сара Тейлор нанесла визит вежливости дуайену дипломатического корпуса - послу Азербайджана в Москве Поладу Бюльбюльоглу.
В регионе
22 января 2024 г. 17:40
Полад Бюльбюлоглу обсудил с новоназначенным послом Канады в РФ ситуацию в регионе

Новоназначенный посол Канады в России Сара Тейлор нанесла визит вежливости дуайену дипломатического корпуса - послу Азербайджана в Москве Поладу Бюльбюльоглу.

Об этом сообщает российское бюро Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана.

Полад Бюльбюлоглу выразил обеспокоенность позицией Канады, находящейся под влиянием сильной армянской диаспоры, на далекие от реальности, несправедливые и проармянские высказывания некоторых политиков этой страны в отношении Азербайджана. Он попросил посла Канады довести до своего руководства обеспокоенность в связи с ухудшением отношений между странами.

Дипломат поздравил канадскую коллегу с назначением и пожелал ей профессиональных успехов.

В ходе встречи обсужден ряд вопросов, в том числе процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Полад Бюльбюльоглу подробно рассказал об истории конфликта, многолетнем и безрезультатном переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией, о победе в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году, а также об антитеррористических мероприятиях локального характера 19 сентября 2023 года, в ходе которых Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

Азербайджанский дипломат обратил особое внимание на то, что мир, стабильность и безопасность на Южном Кавказе возможны только путем установления добрососедских отношений на основе взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета обеих стран.

Также состоялся обмен мнениями по процессам в регионе, и вопросам, вызывающим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolad Bülbüloğlu Kanadanın Rusiyadakı səfiri ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

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