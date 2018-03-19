Польша ведет консультации по введению санкций в отношении России

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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Польша активно участвует в консультациях на разных уровнях, посвященных введению санкций против России из-за инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и рассматривает разные возможности, включая высылку дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик.

По его словам, на данный момент ведутся интенсивные консультации на дипломатическом и политическом уровне по вопросу реакции ЕС и НАТО на случившееся в Солсбери.

"Мы знаем, что Великобритания выслала российских дипломатов, поэтому санкции такого типа могут приниматься во внимание. Мы говорим также и о экономических санкциях, о ряде других инициатив", - указал М.Дворчик, подчеркнув, что он говорит не о позиции Польши, а о том, что британцы обсуждают со своими партнерами.

Он также не исключил бойкота чемпионата мира по футболу в России со стороны Польши и поддержки Варшавой лишения России права на проведение этих соревнований.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению и выслал 23 российских дипломатов.