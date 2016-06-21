Покупательская способность населения Армении падает

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ За последние два года покупательная способность населения Армении снизилась.

Как сообщает Report со ссылкой на "Жоховурд", в 2014 году жители Армении за январь-май израсходовали сумму на 38 млрд. 188 млн. драмов (80 млн. долларов) больше, чем за соответствующий период в этом году.

"Данный показатель является первостепенным признаком социально-экономического положения населения. В предыдущие годы покупательная способность жителей Армении постепенно росла. Это происходило параллельно с ростом поступающих в страну из-за границы трансфертов", - отмечается в статье газеты.