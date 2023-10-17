Покинувшие Азербайджан армянские жители сталкиваются в Армении с мошенничеством

Армянские жители, покинувшие Азербайджан, сталкиваются в Армении с мошенничеством.

Армянские жители, покинувшие Азербайджан, сталкиваются в Армении с мошенничеством.

Как передает Report , об этом сообщили в армянском МВД.

Согласно информации, участились случаи мошенничества под предлогом благотворительности. Лицам отправляют различные ссылки, якобы, для перехода на страницу благотворительного фонда. В открывающемся окне просят ввести данные банковских карточек, включая CVV-код. Таким образом, злоумышленники получают доступ к денежным средствам жертв.

В МВД призывают граждан проявлять повышенную бдительность в социальных сетях и не доверять такого рода сообщениям. В частности, рекомендуется не предоставлять данные банковских карточек неизвестным лицам.