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Поисковые группы ВСУ нашли тела почти 500 пропавших без вести военнослужащих

Поисковые группы ВСУ нашли тела почти 500 пропавших без вести военнослужащих С начала полномасштабного вторжения РФ поисковые группы Вооруженных сил Украины нашли почти 500 тел пропавших без вести украинских бойцов.
В регионе
22 апреля 2023 г. 08:10
Поисковые группы ВСУ нашли тела почти 500 пропавших без вести военнослужащих

С начала полномасштабного вторжения РФ поисковые группы Вооруженных сил Украины нашли почти 500 тел пропавших без вести украинских бойцов.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ полковник Владимир Лямзин.

"С начала полномасштабного вторжения и до 20 апреля этого года чуть менее полутысячи тел наших погибших защитников были найдены именно военными поисковыми группами. Еще чуть более 500 тел оккупантов было собрано и доставлено в определенные места хранения", - отметил он.

По словам Лямзина, поисковые группы отработали почти 600 локаций.

Полковник также пояснил, что поисковые группы ВСУ проводят работы в местах, куда не могут добраться сотрудники офиса Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести.

Напомним, что на сегодняшний день, пропавшими без вести считают примерно 7 тысяч украинских военнослужащих.

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