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    Поиск погибших в авиакатастрофе Ту-154 продолжат до 9 января

    Идет перегруппировка. Поиски продолжаются

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Поиски погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи и фрагментов самолета продолжаются, но сокращенным составом группировки МЧС России. Как передает Report, об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах региона.

    "Идет перегруппировка. Поиски продолжаются. При этом все сотрудники отряда "Кубань - Спас" будут работать на прибрежной территории, предварительно, до 9 января включительно", - подчеркнул собеседник агентства.

    По его словам, всех спасателей группируют по участкам, продолжается мониторинг ситуации.

    25 декабря в Сочи разбился военно-транспортный самолет ТУ-154, на борту которого находились 92 человека, все они погибли.

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