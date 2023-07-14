Погранслужба: Вооруженный литовский пограничник нарушил белорусскую границу

Вооруженный литовский пограничник нарушил белорусскую границу.

Вооруженный литовский пограничник нарушил белорусскую границу.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Отмечается, что сотрудник службы охраны госграницы Литвы 13 июля в пункте пропуска "Мядининкай" нарушил белорусскую границу. С белорусской стороны сопредельный пункт пропуска - "Каменный Лог".

"Вооруженный представитель литовского погранведомства зашел на белорусскую территорию на несколько метров и вернулся обратно. Инцидент зафиксирован камерами наблюдения", – заявили в Госпогранкомитете.

Белорусские пограничники проинформировали литовских коллег о незаконном пересечении границы согласно установленной для этого процедуре.

В пресс-службе также напомнили, что 25 апреля текущего года два человека во время проведения технической работы нарушили границу, зайдя из Литвы в Беларусь.

Ранее литовская сторона приостанавливала работу пункта пропуска "Мядининкай". В Литву пытался попасть гражданин Пакистана, который предъявил поддельные документы Европейского Союза. Белорусская сторона проинформировала, что границу республики он пересекал с действующими документами.

Литовская сторона потребовала от пакистанца возвращаться в Беларусь, но он сутки пробыл в ожидании, что его пропустят в Литву. Все это время "Мядининкай" не работал. В итоге пакистанец запросил убежища у белорусской стороны и пункт пропуска возобновил свою работу.