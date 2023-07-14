О нас

Погранслужба: Вооруженный литовский пограничник нарушил белорусскую границу

Погранслужба: Вооруженный литовский пограничник нарушил белорусскую границу Вооруженный литовский пограничник нарушил белорусскую границу.
В регионе
14 июля 2023 г. 12:30
Погранслужба: Вооруженный литовский пограничник нарушил белорусскую границу

Вооруженный литовский пограничник нарушил белорусскую границу.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Отмечается, что сотрудник службы охраны госграницы Литвы 13 июля в пункте пропуска "Мядининкай" нарушил белорусскую границу. С белорусской стороны сопредельный пункт пропуска - "Каменный Лог".

"Вооруженный представитель литовского погранведомства зашел на белорусскую территорию на несколько метров и вернулся обратно. Инцидент зафиксирован камерами наблюдения", – заявили в Госпогранкомитете.

Белорусские пограничники проинформировали литовских коллег о незаконном пересечении границы согласно установленной для этого процедуре.

В пресс-службе также напомнили, что 25 апреля текущего года два человека во время проведения технической работы нарушили границу, зайдя из Литвы в Беларусь.

Ранее литовская сторона приостанавливала работу пункта пропуска "Мядининкай". В Литву пытался попасть гражданин Пакистана, который предъявил поддельные документы Европейского Союза. Белорусская сторона проинформировала, что границу республики он пересекал с действующими документами.

Литовская сторона потребовала от пакистанца возвращаться в Беларусь, но он сутки пробыл в ожидании, что его пропустят в Литву. Все это время "Мядининкай" не работал. В итоге пакистанец запросил убежища у белорусской стороны и пункт пропуска возобновил свою работу.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi