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Погранслужба Кыргызстана: Таджикская сторона снова открыла огонь в Чон-Алае

Погранслужба Кыргызстана: Таджикская сторона снова открыла огонь в Чон-Алае Таджикская сторона вновь открыла огонь из стрелкового и группового оружия по пограничникам заставы "Карамык".
В регионе
17 сентября 2022 г. 17:39
Погранслужба Кыргызстана: Таджикская сторона снова открыла огонь в Чон-Алае

Таджикская сторона вновь открыла огонь из стрелкового и группового оружия по пограничникам заставы "Карамык".

Как передает Report, об этом сообщает Погранслужба Кыргызстана.

По состоянию на 18:20 обстановка на кыргызско-таджикской границе в Чон-Алайском районе Ошской области опять характеризуется как напряженная.

"Нарушив в очередной раз все договоренности о прекращении огня, об отводе войск и сил от линии границы, таджикская сторона открыла огонь из стрелкового и группового оружия", — заявила ПС.

Сегодня в 12:37 таджикские военные начали обстреливать позиции кыргызских пограничников в Чон-Алайском районе из минометов и артиллерийских установок. По итогам переговоров в 14:20 обстрел прекратился.

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