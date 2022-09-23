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Погранслужба Казахстана сообщила о росте числа въезжающих в страну россиян

Погранслужба Казахстана сообщила о росте числа въезжающих в страну россиян На границе Казахстана и России зафиксировано увеличение количества въезжающих в республику иностранных граждан.
В регионе
23 сентября 2022 г. 10:04
Погранслужба Казахстана сообщила о росте числа въезжающих в страну россиян

На границе Казахстана и России зафиксировано увеличение количества въезжающих в республику иностранных граждан.

Как передает Report, об этом сообщила Погранслужба Комитета нацбезопасности Казахстана.

"Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле",— говорится в сообщении.

Представители ведомства отметили, что в настоящее время на погранпереходах двух стран обеспечена безопасность. Также организовано взаимодействие с российской погранслужбой. В сообщении подчеркивается, что пограничная служба Казахстана в своей деятельности руководствуется международными договорами и нормами внутреннего законодательства республики.

По словам председателя верхней палаты парламента Казахстана Маулена Ашимбаева, власти страны не планируют вводить ограничения на въезд граждан России на территорию страны.

После объявления в РФ частичной мобилизации вырос спрос на авиабилеты в страны, куда россияне могут попасть без визы. По данным департамента транспорта Москвы, 21 сентября, по международным авианаправлениям вылетели 34 962 пассажира.

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