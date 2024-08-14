Погранслужба ГКНБ Кыргызстана: В аэропорту Тамчы во время испытаний упал мини-дрон

В аэропорту Тамчы в Кыргызстане во время испытаний упал мини-дрон.

В аэропорту Тамчы в Кыргызстане во время испытаний упал мини-дрон.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

Сообщается, что сегодня на полигоне в Балыкчи проводились учебные испытания нового вида тактического мини-дрона.

"При заходе на посадку в аэропорту "Тамчы" он рухнул на землю и загорелся, не долетев до определенной точки. При падении мини-дрона никто не пострадал. Проводятся работы по очистке территории аэропорта. Группа испытателей будет выяснять причины падения", - сообщили в ГКНБ.

Отмечается, что все беспилотные летательные разведывательные и ударные аппараты, находящиеся на вооружении Погранслужбы, повреждений не получали.