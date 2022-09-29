Погранкомитет Беларуси сообщает о росте очередей на выезд в ЕС

Наблюдается значительный рост количества автомобилей на въезд в страны Евросоюза со стороны Беларуси. В очередях скопилось 1 тыс. грузовых и 500 легковых машин.

Наблюдается значительный рост количества автомобилей на въезд в страны Евросоюза со стороны Беларуси. В очередях скопилось 1 тыс. грузовых и 500 легковых машин.

Как передает Report, об этом сообщили в Погранкомитете Беларуси.

"Наибольшее количество грузовиков фиксируется перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За прошедшие сутки по данному маршруту в ЕС въехал всего 21% фур от нормы. Контрольные службы сопредельных латвийских и польских погранпереходов пропустили на свою территорию в среднем 48% грузового транспорта от установленных договоренностей", — отмечается в сообщении.

Кроме того, задержки в оформлении легковых машин зафиксированы на польских пограничных переходах Тересполь (Брест), Бобровники (Берестовица) и литовском — Райгардас (Привалка).