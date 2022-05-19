Пограничный мост Иран-Азербайджан будет готов через 6 месяцев

Пограничный мост Иран-Азербайджан будет готов через 6 месяцев.

Пограничный мост Иран-Азербайджан будет готов через 6 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми.

Отвечая на вопрос о платежах за иранские грузовики, въезжающие в Азербайджан в связи с развивающимися транзитно-транспортными связями между двумя странами, Гасеми сказал, что между двумя странами были проведены экспертные обсуждения по снижению платежей за иранские грузовики.

Глава ведомства добавил, что строительство Астарачайского моста, по которому подписано соглашение между двумя странами, идет быстрыми темпами и будет сдано в эксплуатацию в ближайшие полгода.

По словам Рустама Гасеми, также обсуждалось строительство совместных мостов, соединяющих Азербайджан с Нахчываном.

Следует отметить, что новый автомобильный мост через реку Астарачай увеличит грузопотоки между Азербайджаном и Ираном, а также Россией и другими странами. Длина моста составит 100 метров, а ширина - 30 м.