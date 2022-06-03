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Пограничники Кыргызстана сообщили о переброске Таджикистаном тяжелой техники к границе

Пограничники Кыргызстана сообщили о переброске Таджикистаном тяжелой техники к границе Пограничная служба Киргизии фиксирует переброску таджикской стороной военной тяжелой техники к линии границы, сообщили в пятницу в пресс-службе киргизского ведомства.
В регионе
3 июня 2022 г. 13:04
Пограничники Кыргызстана сообщили о переброске Таджикистаном тяжелой техники к границе

Пограничная служба Кыргызстана фиксирует переброску таджикской стороной военной тяжелой техники к линии границы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе кыргызского ведомства.

"По состоянию на 14:00 перестрелка между пограничными подразделениями Киргизии и Таджикистана на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжается, пограничная служба Кыргызстана фиксирует переброску таджикской стороной военной тяжелой техники к линии границы", - говорится в сообщении.

В пятницу в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Кыргызстана на неописанном участке госграницы между пограничниками страны и Таджикистана произошла перестрелка. В ходе перестрелки таджикская сторона применила минометы.

По предварительным данным Погранслужбы Кыргызстана, раненных и пострадавших с кыргызской стороны нет. Ведомство призвало таджикскую сторону немедленно прекратить ведение боевого огня по кыргызским позициям, в противном случае намерена применить ответно-встречные меры.

В Баткенской областной администрации сообщили агентству, что эвакуация граждан, проживающих рядом с местом инцидента, пока не проводится.

На кыргызско-таджикской госгранице периодически вспыхивают конфликты, вплоть до применения оружия, из-за спорных территорий.

16 апреля президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что из 972 км общей границы с Таджикистаном согласованы 664 км.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində atışma olub

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