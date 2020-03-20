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Пограничная полиция Грузии усилила охрану границ

​Пограничная полиция Грузии усилила охрану границ

Пограничная полиция Грузии перешла на усиленный режим охраны границы. 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в специальном заявлении министерства внутренних дел страны.

С 18 марта въезд иностранных граждан в Грузию запрещен для предотвращения возможного распространения коронавируса на территории страны. В связи с этим пограничники работают в усиленном режиме работы.

По решению начальника пограничной полиции Темура Кекелидзе к охране сухопутных границ были привлечены дополнительные человеческие и технические ресурсы. 

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