Пограничная линия между Турцией и Арменией снова будет установлена

Пограничная линия между Турцией и Арменией снова будет установлена

На следующей встрече спецпосланников Турции и Армении будут обсуждены различные шаги, которые необходимо предпринять в предстоящий период.

https://static.report.az/photo/df4d9bbf-c998-4658-ac44-9d1b1336b79a.jpg https://static.report.az/photo/df4d9bbf-c998-4658-ac44-9d1b1336b79a.jpg Мевлют Чавушоглу