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Пограничная линия между Турцией и Арменией снова будет установлена

Пограничная линия между Турцией и Арменией снова будет установлена На следующей встрече спецпосланников Турции и Армении будут обсуждены различные шаги, которые необходимо предпринять в предстоящий период.
В регионе
1 мая 2022 г. 19:46
Пограничная линия между Турцией и Арменией снова будет установлена
Мевлют Чавушоглу

На следующей встрече спецпосланников Турции и Армении будут обсуждены различные шаги, которые необходимо предпринять в предстоящий период.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу по итогам турне по странам Латинской Америки.

«Было соглашение об повторном установлении границы. Как это будет? Например, будет ли создана совместная комиссия? Они (Армения - ред.) приняли решение о создании совместной комиссии с Азербайджаном", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Ermənistan arasında sərhəd xətti yenidən müəyyən ediləcək

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