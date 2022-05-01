Пограничная линия между Турцией и Арменией снова будет установлена

На следующей встрече спецпосланников Турции и Армении будут обсуждены различные шаги, которые необходимо предпринять в предстоящий период.
Пограничная линия между Турцией и Арменией снова будет установленаПограничная линия между Турцией и Арменией снова будет установлена На следующей встрече спецпосланников Турции и Армении будут обсуждены различные шаги, которые необходимо предпринять в предстоящий период.
В регионе
1 мая 2022 г. 19:46
https://static.report.az/photo/df4d9bbf-c998-4658-ac44-9d1b1336b79a.jpgМевлют Чавушоглу
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Ermənistan arasında sərhəd xətti yenidən müəyyən ediləcək