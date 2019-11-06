Группировка пограничных ведомств стран СНГ проведет учения в России в 2020 году

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Группировка пограничных ведомств стран СНГ в 2020 году впервые проведет на территории России учения с привлечением войсковых сил и средств.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил журналистам председатель координационной службы совета командующих пограничными войсками стран (СКПВ) генерал-полковник Александр Манилов.

А.Манилов возглавил делегацию СКПВ на седьмой научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), которая открылась в среду в Ташкенте.

"В 2020 году планируется большое командно-штабное учение группировки на территории РФ с участием всех пограничных ведомство государств-участников, взаимодействующих структур, но уже с привлечением войскового компонента... Такое учение будет проводиться впервые с использованием сил и средств всех взаимодействующих структур", - сказал А.Манилов.

По его оценке, отработка взаимодействия участников созданной группировки пройдет весной-летом, завершающий этап намечен на осень будущего года.

Представитель СКПВ напомнил, что в октябре 2017 года на саммите глав государств СНГ в Казахстане было принято решение о создании группировки пограничных и иных ведомств государств – участников Содружества, направленной на урегулирование кризисной ситуации на внешних границах объединения.