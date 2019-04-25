Погибшие в перестрелке в Москве были азербайджанцы - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности стрельбы возле метро «Новые Черемушки» в Москве. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, у одного из погибших в кармане найдено удостоверение журналиста издания The Moscow Times. По предварительной информации, погибший – журналист Вагиф Гумбатов.

Однако официально эта информация пока не подтверждена.Сообщается, что удостоверение может быть поддельное. В редакции The Moscow Times заявили, что все их сотрудники живы.

Стрелявшего, по предварительным данным, зовут Расул Абдуллаев. Из предположительных версий – причиной убийства могла быть месть или кровная вражда.

По факту случившегося московские следователи уже возбудили уголовное дело по двум статьям: "убийство" и "незаконный оборот оружия".

*** 19:42

Два человека погибли около станции метро "Новые Черемушки" в Москве в результате стрельбы.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"У входа на станцию метро "Новые Черемушки" найдены два тела с огнестрельными ранениями. По предварительнoй информации, мужчина открыл стрельбу, заcтрелив человека, после чего покончил с собой", - сказал собеседник агентства. В свою очередь в пресс-службе СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-oперативная группа, устанавливаются причины произошедшего.