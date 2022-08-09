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Погиб солдат турецкой армии

Погиб солдат турецкой армии Погиб военнослужащий турецкой армии, принимавший участие в военной операции "Пендже-Килит" ("Сжатый кулак").
В регионе
9 августа 2022 г. 02:48
Погиб солдат турецкой армии

Погиб военнослужащий турецкой армии, принимавший участие в военной операции "Пендже-Килит" ("Сжатый кулак").

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

По информации, спасти жизнь Халилу Кочу, получившему тяжелые ранения в результате взрыва устройства, заложенного в районе операции террористами РКК 3 августа, не удалось. Он скончался вчера в образовательно-исследовательской больнице Гюльхане.

Министерство выразило соболезнования в связи с его кончиной.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə ordusunun əsgəri həlak olub

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