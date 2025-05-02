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Поезда между Стамбулом и Анкарой остановились по техническим причинам

Поезда между Стамбулом и Анкарой остановились по техническим причинам В Турции скоростные поезда между Стамбулом и Анкарой остановились по техническим причинам.
В регионе
2 мая 2025 г. 13:02
Поезда между Стамбулом и Анкарой остановились по техническим причинам

В Турции скоростные поезда между Стамбулом и Анкарой остановились по техническим причинам.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили "‎Турецкие железные дороги" в соцсетях.

"‎Ввиду технической неполадки с подачей электричества на станции Ярымджа в провинции Коджаэли наблюдаются задержки в движении поездов из Стамбула и в город", - говорится в сообщении.

Специалисты уже работают над решением проблемы.

Между тем, в соцсетях пассажиры сообщают о том, что один из поездов из Стамбула в Анкару остановился на станции Гебзе по меньшей мере на час.

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Версия на азербайджанском языке İstanbul-Ankara marşrutu ilə hərəkət edən qatarlar texniki səbəblərə görə dayanıb

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