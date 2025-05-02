В Турции скоростные поезда между Стамбулом и Анкарой остановились по техническим причинам.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили "Турецкие железные дороги" в соцсетях.
"Ввиду технической неполадки с подачей электричества на станции Ярымджа в провинции Коджаэли наблюдаются задержки в движении поездов из Стамбула и в город", - говорится в сообщении.
Специалисты уже работают над решением проблемы.
Между тем, в соцсетях пассажиры сообщают о том, что один из поездов из Стамбула в Анкару остановился на станции Гебзе по меньшей мере на час.