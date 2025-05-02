Поезда между Стамбулом и Анкарой остановились по техническим причинам

В Турции скоростные поезда между Стамбулом и Анкарой остановились по техническим причинам.

В Турции скоростные поезда между Стамбулом и Анкарой остановились по техническим причинам.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили "‎Турецкие железные дороги" в соцсетях.

"‎Ввиду технической неполадки с подачей электричества на станции Ярымджа в провинции Коджаэли наблюдаются задержки в движении поездов из Стамбула и в город", - говорится в сообщении.

Специалисты уже работают над решением проблемы.

Между тем, в соцсетях пассажиры сообщают о том, что один из поездов из Стамбула в Анкару остановился на станции Гебзе по меньшей мере на час.