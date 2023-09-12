Песков: Ким Чен Ын уже в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится на территории России.

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится на территории России.

Как передает Report, об этом агентству "Интерфакс" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подтверждаю. Это действительно так", - сказал он.

09.07

Поезд, на котором лидер Северной Кореи Ким Чен Ын должен был приехать в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным, прибыл в Приморский край.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Ранее представитель администрации приграничного поселка Хасан на юге региона сообщил о том, что этот поезд прошел через станцию Хасан.



Ким Чен Ын покинул Пхеньян на спецпоезде 10 сентября во второй половине дня. Северокорейского лидера сопровождают представители партии, правительства и вооруженных сил страны.



Его встреча с Путиным ожидается 13 сентября.