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Песков: Ким Чен Ын уже в России

Песков: Ким Чен Ын уже в России Лидер КНДР Ким Чен Ын находится на территории России.
В регионе
12 сентября 2023 г. 09:52
Песков: Ким Чен Ын уже в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится на территории России.

Как передает Report, об этом агентству "Интерфакс" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подтверждаю. Это действительно так", - сказал он.

09.07

Поезд, на котором лидер Северной Кореи Ким Чен Ын должен был приехать в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным, прибыл в Приморский край.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Ранее представитель администрации приграничного поселка Хасан на юге региона сообщил о том, что этот поезд прошел через станцию Хасан.

Ким Чен Ын покинул Пхеньян на спецпоезде 10 сентября во второй половине дня. Северокорейского лидера сопровождают представители партии, правительства и вооруженных сил страны.

Его встреча с Путиным ожидается 13 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: “Kim Çen In artıq Rusiyadadır”

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