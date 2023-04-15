Поджегшего азербайджанский флаг вандала не привлекут к уголовной ответственности

Уголовное производство в отношении дизайнера Арама Николяна, поджегшего флаг Азербайджана во время церемонии открытия чемпионата Европы в Армении по тяжелой атлетике, не будет инициировано.

Уголовное производство в отношении дизайнера Арама Николяна, поджегшего флаг Азербайджана во время церемонии открытия чемпионата Европы в Армении по тяжелой атлетике, не будет инициировано.

Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил в соцсети адвокат Александр Кочубаев.

По его словам, на самой ранней стадии следствия следственный орган констатировал якобы отсутствие состава преступления.



"Принято решение отклонить возбуждение уголовного производства, ходатайство об этом направлено в прокуратуру", - отметил адвокат после освобождения Николяна.

