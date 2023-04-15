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Поджегшего азербайджанский флаг вандала не привлекут к уголовной ответственности

Поджегшего азербайджанский флаг вандала не привлекут к уголовной ответственности Уголовное производство в отношении дизайнера Арама Николяна, поджегшего флаг Азербайджана во время церемонии открытия чемпионата Европы в Армении по тяжелой атлетике, не будет инициировано.
В регионе
15 апреля 2023 г. 10:07
Поджегшего азербайджанский флаг вандала не привлекут к уголовной ответственности

Уголовное производство в отношении дизайнера Арама Николяна, поджегшего флаг Азербайджана во время церемонии открытия чемпионата Европы в Армении по тяжелой атлетике, не будет инициировано.

Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил в соцсети адвокат Александр Кочубаев.

По его словам, на самой ранней стадии следствия следственный орган констатировал якобы отсутствие состава преступления.

"Принято решение отклонить возбуждение уголовного производства, ходатайство об этом направлено в прокуратуру", - отметил адвокат после освобождения Николяна.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda Azərbaycan bayrağını yandıran şəxsə cinayət işi açılmasından imtina edilib

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