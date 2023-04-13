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Подтвердился факт нахождения двух азербайджанских военнослужащих в Армении

Подтвердился факт нахождения двух азербайджанских военнослужащих в Армении В Минобороны Армении подтвердили факт нахождения в стране двух военнослужащих азербайджанской армии, заблудившихся ввиду неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.
В регионе
13 апреля 2023 г. 13:55
Подтвердился факт нахождения двух азербайджанских военнослужащих в Армении

В Минобороны Армении подтвердили факт нахождения в стране двух военнослужащих азербайджанской армии, заблудившихся ввиду неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Армении.

Утверждается, что один из военнослужащих был обнаружен и задержан на территории района Гаракилсе Армении.

Отметим, что Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в международные организации в связи с пропавшими без вести в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики по причине ограниченной видимости в результате неблагоприятных погодных условий. Это военнослужащие Минобороны Азербайджана Бабиров Агшин Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу 2003 года рождения.

"С учетом того, что военнослужащие могут удерживаться на территории Армении, в соответствующие международные организации было направлено официальное обращение с просьбой помочь в их освобождении", - сообщили в Госкомиссии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun itkin düşən 2 əsgərinin Ermənistanda saxlanıldığı təsdiqlənib

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