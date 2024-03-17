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Подсчитана явка на выборах президента России к вечеру 17 марта

Подсчитана явка на выборах президента России к вечеру 17 марта Очная явка на президентских выборах в России на участках для голосования по состоянию на вечер 17 марта превысила 73%.
В регионе
17 марта 2024 г. 22:29
Подсчитана явка на выборах президента России к вечеру 17 марта

Очная явка на президентских выборах в России на участках для голосования по состоянию на вечер 17 марта превысила 73%.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Согласно данным о ходе избирательного процесса, очная явка по стране составила 73,3 % по состоянию на 17 марта к 21:00 по бакинскому времени.

При этом Центризбирком уточнил, что опубликованные результаты не учитывают явку дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

По информации ЦИК, избирательные участки во всех российских регионах, кроме Калининградской области, на данный момент завершили работу.

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