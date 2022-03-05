Подразделения ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом

Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению.

Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальную страницу Facebook ВС Украины.

ВСУ сообщает, что украинские военные переходят в контрнаступление, а российские оставляют свои позиции.

"Это стало возможным благодаря несокрушимости украинского народа, отсутствия подготовленных резервов россиян, деморализации российских вооруженных сил и, не в последнюю очередь, из-за ухода подразделений так называемой Л/ДНР", - сообщают ВСУ.

На странице также опубликованы фото уничтоженной техники и разбитых танков противника.