Представитель президента Турции: Турецкие войска и сирийская оппозиция вошли в город Эль-Баб

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Турецкие войска и сирийская оппозиция вошли в город Эль-Баб.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Операция, можно сказать, движется к завершению, но говорить, что она окончена, еще рано", - сказал он.

Ибрагим Калын также отметил, что после очистки Эль-Баба есть готовность идти на Ракку: "Турция подготовила детальный план этой операции. План представлен США и международной коалиции, и сейчас его обсуждение продолжается".