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    Представитель президента Турции: Турецкие войска и сирийская оппозиция вошли в город Эль-Баб

    Калын: Операция, можно сказать, движется к завершению, но говорить, что она окончена, еще рано

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Турецкие войска и сирийская оппозиция вошли в город Эль-Баб. 

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

    "Операция, можно сказать, движется к завершению, но говорить, что она окончена, еще рано", - сказал он. 

    Ибрагим Калын также отметил, что после очистки Эль-Баба есть готовность идти на Ракку: "Турция подготовила детальный план этой операции. План представлен США и международной коалиции, и сейчас его обсуждение продолжается".

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