Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане

Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане.

Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане.

Об этом казахстанскому бюро Report сообщил президент WPC Energy Педро Мирас Саламанка, находящийся с рабочим визитом в столице Казахстана.

"В рамках моей поездки в Астану я встретился с казахстанским премьер-министром Олжасом Бектеновым, ознакомился с инфраструктурой Международного выставочного центра ЕХРО, на территории которого планируется проведение основных мероприятий Конгресса-2028 и подписал соглашение о том, что в 2028 году в Астане состоится 26-й Конгресс WPC Energy", - заявил Саламанка.

По его мнению, у столицы Казахстана есть все условия для проведения мероприятий мирового уровня и отметил соответствие инфраструктуры Международного центра ЕХРО всем требованиям WPC Energy для проведения Конгресса в 2028 году.

Таким образом, Казахстан первой из стран Центральной Азии примет у себя такое ключевое отраслевое событие мирового масштаба, как Конгресс WPC Energy.

Конгресс WPC Energy (до 2023 года – как Всемирный нефтяной конгресс) является одним из ключевых событий нефтегазовой и энергетической отрасли, в котором традиционно принимают участие главы государств, правительств, международных организаций, профильные министры, первые руководители крупнейших отраслевых корпораций, широко цитируемые эксперты и аналитики со всего мира.