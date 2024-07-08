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Подозреваемым в нападениях в Дагестане предъявили обвинение в терроризме

Подозреваемым в нападениях в Дагестане предъявили обвинение в терроризме Следственный комитет России (СК РФ) предъявил обвинение в терроризме участникам нападений в Махачкале и Дербенте, совершенных 23 июня.
В регионе
8 июля 2024 г. 19:59
Подозреваемым в нападениях в Дагестане предъявили обвинение в терроризме

Следственный комитет России (СК РФ) предъявил обвинение в терроризме участникам нападений в Махачкале и Дербенте, совершенных 23 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает СК РФ.

"В центральном аппарате Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по фактам вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте 23 июня текущего года. Непосредственно после совершенных преступлений был задержан ряд подозреваемых, которым предъявлено обвинение по ст. 205 УК РФ (террористический акт), и они заключены судом под стражу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на причастность к теракту проверяются и другие лица, в том числе те, которые привлекли внимание общественности.

"Следствием будет проведено всестороннее и объективное расследование, чтобы никто из причастных к этим терактам не ушел от уголовной ответственности", - подчеркнули в ведомстве.

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