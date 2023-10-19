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Подозреваемый в покушении на убийство прокурора в Ереване задержан

Подозреваемый в покушении на убийство прокурора в Ереване задержан Правоохранительные органы задержали предполагаемого преступника, совершившего покушение на прокурора в Ереване.
В регионе
19 октября 2023 г. 12:15
Подозреваемый в покушении на убийство прокурора в Ереване задержан

Правоохранительные органы задержали предполагаемого преступника, совершившего покушение на прокурора в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает СК Армении.

18 октября стало известно, что неизвестный стрелял в прокурора у здания суда в столичном административном районе Ачапняк. После инцидента в медцентр "Армения" был доставлен 54-летний мужчина с огнестрельным ранением в области груди.

В ходе следствия на месте преступления были обнаружены гильзы и 1 пуля, а также следы крови. В результате выстрелов был поврежден Mercedes, припаркованный у суда.

Ночью 19 октября в Шенгавитский отдел полиции явился 40-летний житель Еревана, он сдал орудие преступления - пистолет "Макаров".

По предварительным данным, причиной покушения стало выяснение личных отношений.

Гражданин задержан, следствие продолжается.

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