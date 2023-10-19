Подозреваемый в покушении на убийство прокурора в Ереване задержан

Правоохранительные органы задержали предполагаемого преступника, совершившего покушение на прокурора в Ереване.

Правоохранительные органы задержали предполагаемого преступника, совершившего покушение на прокурора в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает СК Армении.

18 октября стало известно, что неизвестный стрелял в прокурора у здания суда в столичном административном районе Ачапняк. После инцидента в медцентр "Армения" был доставлен 54-летний мужчина с огнестрельным ранением в области груди.

В ходе следствия на месте преступления были обнаружены гильзы и 1 пуля, а также следы крови. В результате выстрелов был поврежден Mercedes, припаркованный у суда.

Ночью 19 октября в Шенгавитский отдел полиции явился 40-летний житель Еревана, он сдал орудие преступления - пистолет "Макаров".

По предварительным данным, причиной покушения стало выяснение личных отношений.

Гражданин задержан, следствие продолжается.