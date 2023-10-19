Подозреваемый в покушении на убийство прокурора в Ереване задержан

Правоохранительные органы задержали предполагаемого преступника, совершившего покушение на прокурора в Ереване.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает СК Армении.
18 октября стало известно, что неизвестный стрелял в прокурора у здания суда в столичном административном районе Ачапняк. После инцидента в медцентр "Армения" был доставлен 54-летний мужчина с огнестрельным ранением в области груди.
В ходе следствия на месте преступления были обнаружены гильзы и 1 пуля, а также следы крови. В результате выстрелов был поврежден Mercedes, припаркованный у суда.
Ночью 19 октября в Шенгавитский отдел полиции явился 40-летний житель Еревана, он сдал орудие преступления - пистолет "Макаров".
По предварительным данным, причиной покушения стало выяснение личных отношений.
Гражданин задержан, следствие продолжается.