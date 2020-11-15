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Подозреваемый в покушении на Пашиняна Артур Ванецян освобожден

Подозреваемый в покушении на Пашиняна Артур Ванецян освобожден Задержанный по подозрению в покушении на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и узурпации власти бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян был в воскресенье освобожден и покинул зал суда.
В регионе
15 ноября 2020 г. 22:26
Подозреваемый в покушении на Пашиняна Артур Ванецян освобожден
Артур Ванецян

Задержанный по подозрению в покушении на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и узурпации власти бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян был в воскресенье освобожден и покинул зал суда.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Меня обвинили в преступлениях, которые я не совершал. Меня хотят отстранить от политических процессов. В 23:30 я еще раз вернусь в суд, потому что остались кое-какие формальности", - сказал Ванецян журналистам.

Суд в воскресенье должен был избрать меру пресечения для экс-руководителя СНБ и главы партии "Родина" Ванецяна, члена Совета Республиканской партии Ваграма Багдасаряна и командира добровольческого отряда "Сисакан" Ашота Минасяна. Ранее СНБ сообщила, что предотвратила попытку покушения на Пашиняна. По ее информации, злоумышленники, не согласные с внутренней и внешней политикой государства, планировали захватить власть, убив главу правительства.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyana sui-qəsddə ittiham edilən Vanetsyan azadlığa çıxdı

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