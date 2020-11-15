Подозреваемый в покушении на Пашиняна Артур Ванецян освобожден

Задержанный по подозрению в покушении на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и узурпации власти бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян был в воскресенье освобожден и покинул зал суда.

Задержанный по подозрению в покушении на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и узурпации власти бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян был в воскресенье освобожден и покинул зал суда.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Меня обвинили в преступлениях, которые я не совершал. Меня хотят отстранить от политических процессов. В 23:30 я еще раз вернусь в суд, потому что остались кое-какие формальности", - сказал Ванецян журналистам.

Суд в воскресенье должен был избрать меру пресечения для экс-руководителя СНБ и главы партии "Родина" Ванецяна, члена Совета Республиканской партии Ваграма Багдасаряна и командира добровольческого отряда "Сисакан" Ашота Минасяна. Ранее СНБ сообщила, что предотвратила попытку покушения на Пашиняна. По ее информации, злоумышленники, не согласные с внутренней и внешней политикой государства, планировали захватить власть, убив главу правительства.