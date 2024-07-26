Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера в Москве признался в работе на СБУ

Обвиняемый в подрыве автомобиля с российским военным в Москве Евгений Серебряков, который доставлен из Турции в Россию, в феврале 2023 года по своей инициативе начал сотрудничать со спецслужбами Украины.

Обвиняемый в подрыве автомобиля с российским военным в Москве Евгений Серебряков, который доставлен из Турции в Россию, в феврале 2023 года по своей инициативе начал сотрудничать со спецслужбами Украины.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ФСБ РФ.

Он сообщил, что лично связался с СБУ через администратора неназванного паблика. После этого он постоянно общался с мужчиной, который представился Ильей, и один раз встретился с ним в Стамбуле.

Серебряков согласился подорвать машину российского офицера за 10-20 тыс. долларов и украинское гражданство. От украинской стороны он получил компоненты для сборки взрывчатки и заложил ее под машину.

В результате взрыва, который произошел 24 июля на Синявской улице в Москве, ранения получили офицер Минобороны и его жена. У мужчины взрывом оторвало ступни. Подозреваемый был задержан в тот же день в турецком Бодруме. Замоскворецкий суд арестовал его заочно. СКР возбудил дела по ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).