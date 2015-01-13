Подозреваемый в убийстве армянской семьи в Гюмри военнослужащий не будет выдан Армении

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Вопрос передачи правоохранительным органам Армении солдата 102-й военной базы Валерия Пермякова не обсуждается. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию распространила пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

"Подозреваемый в совершении преступления Валерий Пермяков является гражданином Российской Федерации и находится под контролем российских правоохранителей, то есть под юрисдикцией РФ. Поэтому вопрос о передаче Пермякова правоохранителям Армении не обсуждается", - отмечается в информации.

Согласно соответствующей статье Конституции России, гражданин РФ не может быть выдан другой стране.

В информации говорится, что следствием дела занимаются правоохранительные органы России и Армении.

Напомним, что 12 января в Гюмри из автомата были застрелены 6 членов одной семьи. Среди погибших есть и 2-летний ребенок. Выживший 6-месячный мальчик ранен.