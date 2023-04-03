НАК: Теракт в кафе в Петербурге организовали украинские спецслужбы

Теракт в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский и ранены 32 человека, организовали украинские спецслужбы.

Теракт в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский и ранены 32 человека, организовали украинские спецслужбы.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России.

Сообщается, что к организации теракта были привлечены агенты некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

Утверждается, что Дарья Трепова, которую следователи подозревают в причастности к преступлению, состоит в фонде.

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Следственный комитет (СК) России устанавливает мотивы Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге. В соцсетях сообщалось о задержании 26-летней Треповой вчера вечером, а СК подтвердил информацию сегодня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершенного преступления", - сказала Петренко.

В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). По данным Минздрава РФ, пострадали 32 человека.