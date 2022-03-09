Подоляк: Зеленский пережил уже более десятка покушений на его жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушений на его жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушений на его жизнь.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента, член делегации Украины в переговорах с РФ Михаил Подоляк в интервью "УП".

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие - то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и все такое", - заявил Подоляк.

По его словам, в Украине функционирует очень мощная сеть разведки и контрразведки. Специалисты отслеживают вероятные угрозы и ликвидируют ДРГ еще на подходах.

"С точки зрения безопасности, я не могу говорить о некоторых вещах. Эти риски никуда не исчезли. Западные разведки правильно говорят, что главная цель для Путина – это был Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны".

Напомним, что ранее британская газета The Times сообщила, что за последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было совершено как минимум три попытки покушения.