Подоляк: Заявления представителя НАТО говорят о желании втянуть нас в затяжной конфликт

Заявление главы канцелярии НАТО Стиана Йенсена о сдаче части территорий Украины России в обмен на членство в Альянсе может привести к большой трагедии.

Заявление главы канцелярии НАТО Стиана Йенсена о сдаче части территорий Украины России в обмен на членство в Альянсе может привести к большой трагедии.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"К сожалению, это не безобидное заявление, это не случайно вырвавшиеся слова. Меня очень напрягает, а что значит "человек извинился"? Он по сути практически открыто сказал, что эта война должна завершиться проигрышем Украины. И после этого выходит и говорит: "Ну, извините, я ошибся", - отметил Подоляк.

По его словам, несмотря на пророссийское лобби, с 2014 года России не удавалось юридически зафиксировать оккупированные украинские территории.

"И сейчас этот человек заявляет: "Давайте юридически зафиксируем за Россией сворованные территории, политые кровью украинцев", сказал он, отметив, что заявление Йенсена показало России, что на Западе считают, что Украину можно дожать, снизить интенсивность войны, превратив в затяжной конфликт.

Отметим, что вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал слова главы его канцелярии о возможности обмена украинских территорий на членство в Альянсе. Столтенберг подчеркнул, что только Украина решает, когда есть условия для присоединения к любым переговорам и какое решение является приемлемым. По его словам, роль НАТО заключается в поддержке Украины.