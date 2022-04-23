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Подоляк: Защитники Мариуполя не собираются сдаваться

Подоляк: Защитники Мариуполя не собираются сдаваться Защитники Мариуполя не собираются сдаваться, полк "Азов" будет держать оборону города.
В регионе
23 апреля 2022 г. 11:23
Подоляк: Защитники Мариуполя не собираются сдаваться

Защитники Мариуполя не собираются сдаваться, полк "Азов" будет держать оборону города.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина заявил советник главы президента Украины Михаил Подоляк.

"Они точно не будут сдаваться. Это принципиальный вопрос, это символ несокрушимости Азова", - отметил советник руководителя ОПУ.

Кроме того, Подоляк уверен, что зеленый коридор из Мариуполя мог бы способствовать улучшение репутации России: "Мне кажется, что после событий в Киевской области именно в Мариуполе РФ могла бы доказать, что все же, не все человеческое потеряли. То есть, дать возможность забрать гражданских, военных, раненых, прежде всего. Это было бы хорошо для их репутации, которой практически уже нет", - заявил Подоляк.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Ofisi: "Mariupolun müdafiəçiləri təslim olmayacaqlar”

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