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Подоляк: Взрывов в России станет больше, их эффективность будет улучшаться

Подоляк: Взрывов в России станет больше, их эффективность будет улучшаться Взрывы на территории России участятся.
В регионе
11 августа 2023 г. 10:41
Подоляк: Взрывов в России станет больше, их эффективность будет улучшаться

Взрывы на территории России участятся.

Как передает Report, об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью "24 каналу".

"Безусловно, хочу сказать, что украинские спецслужбы - и ГУР, и СБУ - имеют достаточно эффективную сеть в России. Понятно, что сегодня отрабатываются системы ПВО, изучается все, проводится разведка. Могут этой сетью пользоваться. Думаю, что количество таких инцидентов будет расти", - сказал он.

При этом советник руководителя ОП подчеркнул, что Украина не воюет на территории России.

"Безусловно, на территории России воюет она сама. Россия сама себя уничтожит. Это однозначно", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezident Ofisi: “Rusiyada partlayışlar daha tez-tez olacaq”

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