Подоляк: ВСУ несколько дней назад приступили к контрнаступлению

Контрнаступление ВС Украины уже началось и продолжается несколько дней. Интенсивные бои идут по всей линии границы.

Контрнаступление ВС Украины уже началось и продолжается несколько дней. Интенсивные бои идут по всей линии границы.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу Rai.

"Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1 500 километрах границы. Действия уже начались", - сказал он.

Подоляк также прокомментировал вопросы поставок Украине западного вооружения, подчеркнув, что ВСУ не будут его использовать для атак по территории России. Вооружение будет применяться исключительно для деоккупации захваченных территорий Украины.

"Мы не хотим ударить по территории России, мы будем использовать то оружие, которое вы нам дали, чтобы уничтожить позиции РФ на территориях, которые оккупировала Москва, включая Донбасс и Крым", - пояснил Подоляк.

Он добавил, что сейчас у Украины есть ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard противоракетные системы, "которые нам предоставили Франция и Италия".

"F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство. Парадокс: если бы мы их имели год назад, война бы уже закончилась", - констатировал он.