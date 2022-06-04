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Подоляк: Вскоре Украина перейдет в интенсивное контрнаступление

Подоляк: Вскоре Украина перейдет в интенсивное контрнаступление В ближайшее время защитники Украины получат оружие и начнется интенсивное контрнаступление.
В регионе
4 июня 2022 г. 03:41
Подоляк: Вскоре Украина перейдет в интенсивное контрнаступление

В ближайшее время защитники Украины получат оружие и начнется интенсивное контрнаступление.

Как передает Report, об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Когда мы получим достаточное количество оружия? В ближайшее время. И вы это увидите, как только начнется более интенсивное контрнаступление с нашей стороны. Сегодня у нас также есть отдельные контрнаступления. Но как только мы получим все, что нужно, это будет интенсифицировано. И Вооруженные силы наконец смогут доказать Российской Федерации, что "вторая армия" находится в другой географической точке планеты", - сказал он.

Советник президента подчеркнул, что Украина уже начала получать оружие от партнеров.

"Но вопрос времени. Мы хотели бы все получить еще месяц назад, чтобы уменьшить количество погибших. Европа принимает решения более постепенно, чем нам бы хотелось", - отметил Подоляк.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezident Ofisi: Yaxın vaxtlarda intensiv əks-hücum başlayacaq

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