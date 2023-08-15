В результате ракетных атак по территории Украины трое погибли, трое ранены

ВС России выпустили баллистические ракеты по территории Украины.

ВС РФ выпустили по территории Украины 28 крылатых ракет разных типов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В частности, были запущены четыре крылатые ракеты Х-22 из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка), а также 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск).

Кроме того, четыре крылатые ракеты "Калибр" оккупанты запустили с фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.

Глава Волынской ОВА сообщил о том, что две крылатые ракеты попали в промышленный объект, трое погибли, трое ранены.

10.06

ВС России выпустили баллистические ракеты по территории Украины.

Как передает Report, об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в соцсети "X".

Он отметил, что ВС РФ крылатыми и баллистическими ракетами атаковали жилые дома, промышленные предприятия во Львове, Луцке, Днепре.